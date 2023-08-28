Терёхин: думаю, трансфер Карраскаля окажется хорошим для «Динамо»

Бывший футболист «Динамо» Олег Терёхин высказался по поводу подписания бело-голубыми колумбийца Хорхе Карраскаля из ЦСКА.

«Пока сложно сказать, насколько приход Карраскаля — хорошее усиление. Ещё надо посмотреть. Посмотрим, как он обоснуется в команде, как вольётся в коллектив, какую позицию займет. Игрок он хороший. У него, правда, последнее время в ЦСКА что-то не получилось. Но он и там хорошо играл ведь. Потенциально это очень хороший трансфер для «Динамо». Если он заиграет, конечно. В ЦСКА Карраскаль выглядел неплохо, на мой взгляд. Думаю, что у него получится, и трансфер окажется хорошим для «Динамо». Он всё-таки уже освоился в России, он играл здесь год», — приводит слова Терёхина «Евро-Футбол.ру».

Напомним, что в воскресенье, 27 августа, московское «Динамо» объявило в своём телеграм-канале о переходе полузащитников Луиса Чавеса и Хорхе Карраскаля. Контракты с игроками подписаны на четыре года с возможностью продления ещё на сезон.