МЛС может наказать Лионеля Месси после дебютного матча игрока

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси дебютировал в МЛС в матче с «Нью-Йорк Ред Буллз».
Как сообщает портал Goal, 36-летнего футболиста могут наказать после дебютной игры в новой лиге за то, что после матча игрок не стал общаться с журналистами, хотя этого требуют правила МЛС.
27 августа завершился матч чемпионата МЛС, в котором «Нью-Йорк Ред Буллз» принимал «Интер Майами». Встреча прошла в Хэррисоне на стадионе «Ред Булл Арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:0. Лионель Месси отметился голом на 89-й минуте встречи. «Интер Майами» смог прервать 11-матчевую безвыигрышную серию в МЛС. В следующем туре команда Херардо Мартино встретится с «Нэшвиллом». Матч состоится 31 августа.
Фанаты покидают стадион «Интер Майами» после замены Месси:
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