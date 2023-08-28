Стало известно, кого «Ливерпуль» хочет подписать на замену Мохамеду Салаху

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может покинуть английский клуб и перейти в саудовский «Аль-Иттихад».
Как сообщает Football Transfers, в качестве замены для Салаха «Ливерпуль» рассматривает нападающего «Атлетико» Жоау Фелиша. Отмечается, что 23-летний португальский футболист хочет покинуть мадридский клуб.
Ранее сообщалось, что «Аль-Иттихад» предложил Салаху трёхлетний контракт с заработной платой около € 76 млн. Контракт египтянина с «Ливерпулем» подписан до лета 2025 года. Салах выступает за «красных» с лета 2017 года. Вместе с командой он выиграл Лигу чемпионов сезона-2018/2019.
Во второй половине сезона-2022/2023 Феликс выступал за «Челси» на правах аренды. На его счету 20 матчей за лондонцев во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами. Контракт игрока с «Атлетико» действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.
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