Медийная команда Broke Boys объявила о переходе Дениса Глушакова
Поделиться
Медийная команда Broke Boys объявила о переходе российского футболиста Дениса Глушакова.
«Денис Глушаков – в «Броуках». Какой же великий сезон нас ждёт!», — написал медийный клуб в своём телеграм-канале.
Напомним, в сезоне-2022/2023 Глушаков выступал за «Химки» и «Пари Нижний Новгород». Суммарно футболист провёл 28 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив два гола и одну результативную передачу. Контракт игрока с нижегородским клубом истёк в конце июня этого года. Стороны не стали продлевать соглашение. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 400 тыс.
Ранее по ходу карьеры Глушаков выступал за «Ахмат», «Спартак», «Локомотив» и ряд других российских клубов.
Комментарии
- 28 августа 2023
-
01:52
-
01:40
-
01:37
-
01:29
-
01:24
-
01:21
-
00:50
-
00:42
-
00:30
-
00:25
-
00:24
-
00:12
-
00:12
-
00:05
- 27 августа 2023
-
23:58
-
23:51
-
23:49
-
23:43
-
23:35
-
23:34
-
23:15
-
23:02
-
23:01
-
22:47
-
22:41
-
22:36
-
22:36
-
22:29
-
22:22
-
22:12
-
22:12
-
22:05
-
21:59
-
21:59
-
21:57
Партнерский контент