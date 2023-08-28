Медийная команда Broke Boys объявила о переходе Дениса Глушакова

Медийная команда Broke Boys объявила о переходе российского футболиста Дениса Глушакова.

«Денис Глушаков – в «Броуках». Какой же великий сезон нас ждёт!», — написал медийный клуб в своём телеграм-канале.

Напомним, в сезоне-2022/2023 Глушаков выступал за «Химки» и «Пари Нижний Новгород». Суммарно футболист провёл 28 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив два гола и одну результативную передачу. Контракт игрока с нижегородским клубом истёк в конце июня этого года. Стороны не стали продлевать соглашение. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 400 тыс.

Ранее по ходу карьеры Глушаков выступал за «Ахмат», «Спартак», «Локомотив» и ряд других российских клубов.