Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гарри Кейн пообещал взять пример с Лионеля Месси и Криштиану Роналду

Гарри Кейн пообещал взять пример с Лионеля Месси и Криштиану Роналду
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн ответил на вопрос о завершении карьеры.

«Я знаю, что когда футболисту исполняется 30 лет, люди почему-то всегда думают о скором завершении карьеру. Но я хотел бы играть на высшем уровне ещё 7-8 лет. Пример Роналду, Месси, Бензема или Левандовского показывает, что в футболе абсолютно возможно добиваться высоких результатов», – приводит слова Кейна официальный сайт «Баварии».

12 августа мюнхенский клуб объявил о переходе Гарри Кейна из «Тоттенхэма». Контракт 30-летнего англичанина с командой рассчитан до июня 2027 года.

До перехода в «Баварию» Кейн всю свою карьеру играл за команды английского чемпионата. Родным клубом форварда, в котором тот провёл большую часть своего профессионального пути, является лондонский «Тоттенхэм».

Материалы по теме
Гарри Кейн принял новый вызов! Англичанин станет лучшим бомбардиром Бундеслиги
Гарри Кейн принял новый вызов! Англичанин станет лучшим бомбардиром Бундеслиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android