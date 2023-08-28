Гарри Кейн пообещал взять пример с Лионеля Месси и Криштиану Роналду

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн ответил на вопрос о завершении карьеры.
«Я знаю, что когда футболисту исполняется 30 лет, люди почему-то всегда думают о скором завершении карьеру. Но я хотел бы играть на высшем уровне ещё 7-8 лет. Пример Роналду, Месси, Бензема или Левандовского показывает, что в футболе абсолютно возможно добиваться высоких результатов», – приводит слова Кейна официальный сайт «Баварии».
12 августа мюнхенский клуб объявил о переходе Гарри Кейна из «Тоттенхэма». Контракт 30-летнего англичанина с командой рассчитан до июня 2027 года.
До перехода в «Баварию» Кейн всю свою карьеру играл за команды английского чемпионата. Родным клубом форварда, в котором тот провёл большую часть своего профессионального пути, является лондонский «Тоттенхэм».
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