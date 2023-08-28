Юрген Клопп ответил на вопрос о возможном уходе Мохамеда Салаха из «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего английской команды Мохамеда Салаха в саудовский «Аль-Иттихад».
«История Мо Салаха и «Аль-Иттихада» ещё не совсем закончена? Для меня закончена!» — приводит слова Клоппа журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Ранее сообщалось, что «Аль-Иттихад» предложил Салаху трёхлетний контракт с заработной платой около € 76 млн. Контракт египтянина с «Ливерпулем» действует до лета 2025 года. Салах выступает за «красных» с лета 2017 года. Вместе с командой он выиграл Лигу чемпионов сезона-2018/2019.
В минувшем сезоне АПЛ Салах сыграл за «Ливерпуль» 38 матчей, забил 19 голов и записал на свой счёт 12 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 65 млн.
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