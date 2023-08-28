Клопп — о камбэке «Ливерпуля» в матче с «Ньюкаслом»: расскажу об этой игре своим внукам

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился эмоциями после победа английской команды в матче с «Ньюкаслом».
«За мои 1000 матчей в качестве тренера у меня никогда не было такой игры. Учитывая то, что нас осталось10 человек при такой атмосфере против такого соперника, я почти уверен, что этого никогда не происходило. Эти моменты редки и особенны.
В перерыве я сказал, что эта игра может стать той, о которой мы потом сможем рассказать внукам. Я увижу своих через 10 дней и расскажу им. Две вещи нам были точно очевидны: больше мы не можем пропустить и Трент больше не может получить ещё одну желтую карточку. Если сделаем так, у нас будет шанс», — приводит слова Клоппа Daily Mail.
Напомним, 27 августа завершился матч 3-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ньюкасл» и «Ливерпуль». Команды играли на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайн (Англия). «Ливерпуль» обыграл соперника со счётом 2:1.
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