Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Интер Майами» объяснил, как Лионель Месси может мешать партнёрам на поле

Игрок «Интер Майами» объяснил, как Лионель Месси может мешать партнёрам на поле
Комментарии

Защитник «Интер Майами» Камал Миллер признался, что из-за аргентинского нападающего команды Лионеля Месси тяжело сосредоточиться на матче.

«Я просто ловлю себя на том, что смотрю на него, вместо того чтобы выполнять установку. Трудно оставаться сосредоточенным, когда рядом с тобой находится такой замечательный человек», – приводит слова Миллера Goal.

В нынешнем сезоне Лионель Месси провёл за «Интер Майами» девять матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив 11 голов и три результативные передачи.

Ранее аргентинский футболист завоевал первый трофей в составе клуба из Майами. «Интер Майами» стал обладателем Кубка лиг, обыграв в решающем матче турнира «Нэшвилл» в серии послематчевых пенальти (10:9).

Материалы по теме
МЛС может наказать Лионеля Месси после дебютного матча игрока
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android