Игрок «Интер Майами» объяснил, как Лионель Месси может мешать партнёрам на поле
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Защитник «Интер Майами» Камал Миллер признался, что из-за аргентинского нападающего команды Лионеля Месси тяжело сосредоточиться на матче.
«Я просто ловлю себя на том, что смотрю на него, вместо того чтобы выполнять установку. Трудно оставаться сосредоточенным, когда рядом с тобой находится такой замечательный человек», – приводит слова Миллера Goal.
В нынешнем сезоне Лионель Месси провёл за «Интер Майами» девять матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив 11 голов и три результативные передачи.
Ранее аргентинский футболист завоевал первый трофей в составе клуба из Майами. «Интер Майами» стал обладателем Кубка лиг, обыграв в решающем матче турнира «Нэшвилл» в серии послематчевых пенальти (10:9).
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