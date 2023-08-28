«В медиафутбол не перехожу». Глушаков выступил с заявлением о сотрудничестве с Broke Boys

Российский полузащитник Денис Глушаков высказался о своём переходе в медиа команду Broke Boys.
«Всем привет. Я хочу расставить точки. Там пишут, что я «ушел в медиафутбол».
Я тренируюсь индивидуально по два раза в день семь дней в неделю для того, чтобы продолжить карьеру в РПЛ.
А спарринг-партнёры нужны всегда! И нагрузки, игровой тонус. Пока идут переговоры, мне тренироваться надо с командой и играть без контракта. А уж я точно знаю, что такое медиафутбол.
Адекватные люди понимают и видят, что уровень здесь не ниже, чем во второй лиге, как минимум. Так что буду готовиться здесь, в «Броуках».
Было много предложений, но я знаком с Егоровым, живу рядом с Одинцово, на тренировки могу ездить на велосипеде. Есть условия. Стадион большой, штаб, сборники, Антон Соснин, болельщики.
А еще есть Smart Recovery, где профессионалы помогали с восстановлением в сборной и в «Спартаке». Не у всех клубов РПЛ есть такая возможность.
Так что в медиафутбол я не перехожу. Но если буду играть за «Броуков», то выкладываться буду так, будто это РПЛ, чтобы быть готовым к продолжению проф карьеры. Короче, нас не сломать», — написал Глушаков в своём телеграм-канале.
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