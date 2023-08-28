Карраскаль рассказал, с кем из игроков «Динамо» советовался по поводу перехода в клуб

Колумбийский полузащитник Хорхе Карраскаль рассказал, с кем из игроков «Динамо» общался перед переходом из ЦСКА в стан «бело-голубых».

«Конечно, я общался и с некоторыми латиноамериканскими футболистами бело-голубых – с Бальбуэной, Маричалем. Они рассказывали мне только хорошие вещи о «Динамо». Их мнение тоже повлияло на мой выбор», — приводит слова Карраскаля официальный сайт «Динамо».

25-летний Карраскаль ранее выступал в ЦСКА. В феврале 2022 года колумбиец перешёл в армейский клуб на правах аренды до окончания сезона-2021/2022. В мае того года клуб выкупил права на футболиста у «Ривер Плейт» и заключил с ним контракт до 2026 года. В текущем сезоне Карраскаль не провёл ни одной игры за ЦСКА. В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги колумбиец сыграл 26 матчей, забил шесть мячей и оформил одну голевую передачу. Также на счету полузащитника восемь игр в Фонбет Кубке России.