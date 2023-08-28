В «Динамо» рассказали, когда клуб получит деньги от «Реала Сосьедад» за трансфер Захаряна

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, когда клуб получит деньги за трансфер полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».
«Деньги мы увидели на корреспондентском счёте. Ждём их в понедельник. Это будет один транш», — приводит слова Пивоварова ТАСС.
Ранее сообщалось, что «Реал Сосьедад» заплатит за полузащитника «Динамо» € 12 млн плюс бонусы. Захарян успел провести за «Динамо» пять матчей в нынешнем сезоне, отметившись в них двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.
Напомним, 25 августа состоялся матч 3-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Лас-Пальмас» и «Реал Сосьедад». Встреча завершилась с ничейным счётом 0:0. Захарян вступил в игру со скамейки запасных на 75-й минуте и дебютировал в составе новой команды.
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