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«Гном, ты обезумел, остановись». Ди Мария обратился к Месси после дебюта игрока в МЛС

«Гном, ты обезумел, остановись». Ди Мария обратился к Месси после дебюта игрока в МЛС
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Вингер лиссабонской «Бенфики» Анхель Ди Мария обратился к аргентинскому нападающему «Интер Майами» Лионелю Месси после матча американской команды с «Нью-Йорк Ред Буллс»

«Гном, ты обезумел, остановись», – написал Ди Мария в одной из социальных сетей.

27 августа завершился матч чемпионата МЛС, в котором «Нью-Йорк Ред Буллз» принимал «Интер Майами». Встреча прошла в Хэррисоне на стадионе «Ред Булл Арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:0. Лионель Месси отметился голом на 89-й минуте встречи. «Интер Майами» смог прервать 11-матчевую безвыигрышную серию в МЛС. В следующем туре команда Херардо Мартино встретится с «Нэшвиллом». Матч состоится 31 августа.

В нынешнем сезоне Лионель Месси провёл за «Интер Майами» девять матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив 11 голов и три результативные передачи.

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