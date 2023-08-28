Кейн назвал сильные качества главного тренера «Баварии» Тухеля

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн высказался о главном тренере мюнхенского клуба Томасе Тухеле.

«Мы с Тухелем пересекались несколько раз в АПЛ. Когда мы встретились летом, меня сразу поразила его энергия. Он полон идей, прекрасный человек.

Для меня важно иметь хорошие отношения с тренером. Фундамент для этого был заложен заранее. Томас в лицо говорит то, что думает – и он хочет, чтобы ты делал так же. Мы сошлись как в человеческом, так и в профессиональном плане», – приводит слова Кейна Bild.

12 августа мюнхенский клуб объявил о переходе Гарри Кейна из «Тоттенхэма». Контракт 30-летнего англичанина с командой рассчитан до июня 2027 года.

До перехода в «Баварию» Кейн всю свою карьеру играл за команды английского чемпионата. Родным клубом форварда, в котором тот провёл большую часть своего профессионального пути, является лондонский «Тоттенхэм».