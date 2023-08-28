Сын Лионеля Месси стал игроком академии «Интер Майами»
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Тьяго Месси, сын семикратного обладателя «Золотого мяча» Лионеля Месси, присоединился к «Интер Майами», сообщает Daily Mail.
11-летний Тьяго — старший сын Лионеля Месси и его супруги Антонеллы Рокуццо. Мальчик был зарегистрирован как игрок клубной академии «Интер Майами» — он будет играть за команду для игроков до 12 лет.
В нынешнем сезоне Лионель Месси провёл за «Интер Майами» девять матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив 11 голов и три результативные передачи.
Ранее аргентинский футболист завоевал первый трофей в составе клуба из Майами. «Интер Майами» стал обладателем Кубка лиг, обыграв в решающем матче турнира «Нэшвилл» в серии послематчевых пенальти (10:9).
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