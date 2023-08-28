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Лукас Эрнандес назвал «Барселону» дерьмовой командой на тренировке «ПСЖ»

Лукас Эрнандес назвал «Барселону» дерьмовой командой на тренировке «ПСЖ»
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Защитник «ПСЖ» Лукас Эрнандес оскорбил испанскую «Барселону» во время тренировки.

В одном из эпизодов Килиан Мбаппе спросил у Усмана Дембеле, который этим летом присоединился к клубу: «Ты пришёл из «Барселоны», почему не поешь?». В диалог вмешался Эрнандес, который добавил: «Как дерьмовая команда может научить тебя петь?», — сообщает Sport.es.

Напомним, 27-летний француз является воспитанником мадридского «Атлетико». Эрнандес перешёл в «Баварию» из мадридского «Атлетико» за € 80 млн. Позже защитник отказался продлевать контрактное соглашение с мюнхенским клубом, которое было рассчитано до 2024 года.

В июле 2023 года Эрнандес подписал долгосрочный контракт с «ПСЖ» до 2028 года. В розыгрыше Бундеслиги сезона-2022/2023 Лукас Эрнандес провёл семь матчей, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи.

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