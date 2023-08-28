Гарри Кейн: «Бавария» — идеальный клуб для меня

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн прокомментировал свой переход в мюнхенский клуб.

«Я почувствовал, что пора сделать следующий шаг в моей карьере. Я хотел получить этот опыт, бороться за титулы, за Лигу чемпионов.

Играть за такой клуб, как «Бавария», – это огромный вызов. Я меньше думал о чемпионате и больше о «Баварии»: как мне стать лучше?.. «Бавария» – идеальный клуб для меня», — приводит слова Кейна Bild.

Кейн перешёл в «Баварию» из «Тоттенхэма» в летнее трансферное окно, его переход стал одним из самых громких в этом году. Его контракт с клубом рассчитан до 2027 года.

Сегодня, 27 августа, состоялся матч 2-го тура немецкой Бундеслиги между «Баварией» и «Аугсбургом». Итоговый счёт — 3:1. Гарри Кейн отметился в матче дублем.