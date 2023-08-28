Юрген Клопп прокомментировал удаление ван Дейка в матче с «Ньюкаслом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал волевую победу команды в меньшинстве над «Ньюкаслом» (2:1), а также некоторые эпизоды матча.

«Прежде всего, я считаю, что когда Трент получил жёлтую карточку, то явно фолили на нём. Так сказал четвёртый судья.

Что касается ван Дейка, то он просто бежал за мячом и по пути нашёл контакт. Это не был активный контакт.

Если он получит за этот контакт три игры дисквалификации, то это будет невероятно. Но сегодня это дало нам шанс сотворить что-то действительно особенное. Ребята показали достойную борьбу.

Иногда пишутся такие истории, но я был бы гораздо более счастлив, если бы мы смогли закончить матч в полном составе», — приводит слова Клоппа BBC.

Напомним, 27 августа завершился матч 3-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ньюкасл» и «Ливерпуль». Команды играли на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайн (Англия). «Ливерпуль» обыграл соперника со счётом 2:1.