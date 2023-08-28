Симеоне — о саудитах: люди с деньгами будут приходить ещё две недели. Они очень опасны

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о трансферах клубов из Саудовской Аравии.
«Мы говорили с Андреа Бертой (спортивный директор «Атлетико» – прим. «Чемпионата») и Мигелем Анхелем Хилем (генеральный директор клуба –прим. «Чемпионата») о том, что может или не может случиться. Я сказал, что нам нужно делать, а всё, что должно произойти, произойдёт.
Ситуация с Саудовской Аравией продлится ещё две недели. Самая большая опасность – это не европейский рынок, а люди с деньгами, которые будут приходить в течение следующих двух недель», – приводит слова главного тренера мадридского клуба Marca.
Напомним, в текущее трансферное окно целый ряд именитых европейских и латиноамериканских футболистов перебрались в клубы Саудовской Аравии.
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