Дарвин Нуньес: награду лучшему игроку матча с «Ньюкаслом» посвящаю своим одноклубникам
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Нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес поделился эмоциями после победы в матче третьего тура чемпионата Англии над «Ньюкасл Юнайтед». Игра завершилась со счётом 2:1.
«Я чувствую себя очень хорошо. Очень рад за команду, за самоотверженность своих товарищей по команде. Они очень хорошо боролись после красной карточки, а это значило, что нам пришлось играть с 10 игроками.
Очень сложно вести такую игру, тем более проигрывать со счётом 1:0. Правда в том, что у нас была психологическая сила, и мы могли контролировать игру. Я очень рад и очень доволен. Но я хотел бы поздравить своих товарищей по команде. Большое спасибо, что выбрали лучшим игроком матча. Посвящаю награду своим товарищам по команде», – приводит слова Нуньеса Sky Sports.
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