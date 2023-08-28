Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дарвин Нуньес: награду лучшему игроку матча с «Ньюкаслом» посвящаю своим одноклубникам

Дарвин Нуньес: награду лучшему игроку матча с «Ньюкаслом» посвящаю своим одноклубникам
Комментарии

Нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес поделился эмоциями после победы в матче третьего тура чемпионата Англии над «Ньюкасл Юнайтед». Игра завершилась со счётом 2:1.

«Я чувствую себя очень хорошо. Очень рад за команду, за самоотверженность своих товарищей по команде. Они очень хорошо боролись после красной карточки, а это значило, что нам пришлось играть с 10 игроками.

Очень сложно вести такую ​​игру, тем более проигрывать со счётом 1:0. Правда в том, что у нас была психологическая сила, и мы могли контролировать игру. Я очень рад и очень доволен. Но я хотел бы поздравить своих товарищей по команде. Большое спасибо, что выбрали лучшим игроком матча. Посвящаю награду своим товарищам по команде», – приводит слова Нуньеса Sky Sports.

Материалы по теме
Фантастический камбэк «Ливерпуля». Вытащили абсолютно провальный матч!
Фантастический камбэк «Ливерпуля». Вытащили абсолютно провальный матч!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android