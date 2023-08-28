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Капелло — о Манчини в Саудовской Аравии: скоро будут на уровне сборных Франции и Италии

Капелло — о Манчини в Саудовской Аравии: скоро будут на уровне сборных Франции и Италии
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Фабио Капелло прокомментировал переезд Роберто Манчини в Саудовскую Аравию. Бывший главный тренер сборной Италии возглавил национальную команду ближневосточной страны.

«Я очень рад за Манчини, логично, что такой специалист быстро нашёл себе работу.

Саудовскую Аравию можно только похвалить за то, что они сумели заполучить такого тренера. В стране мощно развивается футбол. Такими темпами скоро страна будет на уровне сборных Франции, Италии и Германии», – приводит слова Фабио Капелло «Советский спорт».

Итальянский специалист Роберто Манчини официально возглавил сборную Саудовской Аравии. Пресс-служба Федерации футбола Саудовской Аравии сообщила об этом вчера.

За свою тренерскую карьеру Роберто работал также главным тренером итальянских «Лацио» и «Интера», английского «Манчестер Сити», турецкого «Галатасарая» и российского «Зенита».

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