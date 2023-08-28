Каррагер — о «Ливерпуле»: не думаю, что текущий состав может бросить вызов «Сити»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер оценил шансы «Ливерпуля» на борьбу за чемпионство.

«Ливерпуль» был главным соперником «Манчестер Сити» последние 4-5 лет. В прошлом сезоне в борьбу включился «Арсенал». Но почему «Ливерпуль» снова не может стать такой командой в этом сезоне?

Не думаю, что текущий состав «Ливерпуля» достаточно хорош, чтобы бросить вызов «Ман Сити». Но на этой неделе они должны постараться, подписать, как я думаю, ещё одного защитника и полузащитника. Это должно произойти, поскольку «Ливерпуль» всё ещё может стать главным соперником «Сити».

«Ливерпуль» начал сезон более чем здорово, но когда у вас есть кто-то вроде Алиссона, возможно, лучшего вратаря мира, когда есть Вирджил ван Дейк, Мо Салах… Эти игроки не то чтобы приближаются к закату карьеры, но если «Ливерпуль» хочет снова выиграть что-то серьёзное, это должно случиться в ближайшие год-два, наверное. Давайте, поднажмите в последнюю неделю трансферного окна, чтобы сформировать состав, достаточно крепкий для борьбы с «Сити»!» – приводит слова Каррагера Sky Sports.