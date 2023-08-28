Трент Александер-Арнольд: победа над «Ньюкаслом» – это на века

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд прокомментировал победу над «Ньюкасл Юнайтед» в матче третьего тура чемпионата Англии. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу «Ливерпуля».

«Честно говоря, это невероятно. Сегодня было что-то особенное. Вы приходите сюда с планом игры, вы хотите диктовать владение мячом, вы хотите контролировать игру, вы хотите попытаться уничтожить атмосферу как можно скорее, как можно сильнее, потому что вы знаете, что это для них большое преимущество. В этот раз было не так, и нам пришлось пройти трудный путь, очень трудный путь.

Я думаю, что мы усложнили задачу, но мы копали глубоко, мы все сплотились. Честно говоря, это было что-то на века. Одно из наших лучших выступлений с момента прихода тренера, и мы показали несколько выдающихся выступлений как командно, так и индивидуально, но я думаю, что мы будем вспоминать об этой игре как о чём-то очень, очень особенном», – приводит слова Александера-Арнольда пресс-служба клуба.