Алисон Бекер: нельзя недооценивать «Ливерпуль»

Голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер высказался о победе своей команды над «Ньюкасл Юнайтед». Игра завершилась со счётом 2:1.
«Нельзя недооценивать «Ливерпуль» даже в такой игре. Но, честно говоря, даже когда мы играли против них здесь в прошлом сезоне, у них был удалён один игрок, и было действительно тяжело играть против 10 человек.
Когда вы играете как единое целое, вы можете делать на поле очень много вещей. Вы можете сделать поле меньше. В перерыве в раздевалке мы сказали, что должны верить, что у нас будут шансы и что мы способны на что-то здесь сегодня вечером. Мы сделали это. Эта игра единственная в своем роде», – приводит слова Алисона пресс-служба клуба.
Напомним, 27 августа завершился матч 3-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ньюкасл» и «Ливерпуль». Команды играли на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайн (Англия). «Ливерпуль» обыграл соперника со счётом 2:1.
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