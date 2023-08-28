«Рома» намерена завершить сделку по Ромелу Лукаку сегодня
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«Рома» планирует завершить переход бельгийского форварда лондонского «Челси» Ромелу Лукаку уже сегодня, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации Романо, последние переговоры между сторонами состоялись в воскресенье вечером. Итальянский клуб настаивает на аренде за € 5 млн. Соглашение будет рассчитано на один год. Пункт об обязательном выкупе включён не будет.
В сезоне-2022/2023 Ромелу Лукаку выступал за «Интер» на правах аренды. На его счету 37 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.
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