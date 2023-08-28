«Рома» намерена завершить сделку по Ромелу Лукаку сегодня

«Рома» планирует завершить переход бельгийского форварда лондонского «Челси» Ромелу Лукаку уже сегодня, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации Романо, последние переговоры между сторонами состоялись в воскресенье вечером. Итальянский клуб настаивает на аренде за € 5 млн. Соглашение будет рассчитано на один год. Пункт об обязательном выкупе включён не будет.

В сезоне-2022/2023 Ромелу Лукаку выступал за «Интер» на правах аренды. На его счету 37 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.