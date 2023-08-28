Защитник «Динамо» Скопинцев: Роналду — легенда, икона, непревзойдённый гений и лидер

Футболист московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев заявил, что продолжает пристально следить за выступлениями португальского форварда Криштиану Роналду в саудовском «Аль‑Насре».

«Конечно, сейчас всё доступно, смотрю каждый гол и финт Роналду в Саудовской Аравии, он вдохновляет колоссальной работой над собой, тем, что продлевает свой футбольный век. Это легенда, икона, непревзойдённый лидер и просто гений. Я восхищаюсь им и буду ставить всегда в пример», — заявил Скопинцев в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии 38‑летний португалец провёл два матча, забил три мяча и сделал одну результативную передачу. К «Аль-Насру» Роналду присоединился прошлой зимой. 12 августа 2023 года Криштиану выиграл с командой Арабскую Лигу чемпионов, забив в финале два гола и став лучшим бомбардиром турнира.