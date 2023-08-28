Игроки «Ливерпуля» получили красные карточки в двух матчах АПЛ подряд впервые с 2015 года

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк получил красную карточку в матче 3-го тура АПЛ с «Ньюкаслом» (2:1). В предыдущей игре этого же турнира с «Борнмутом» (3:1) в составе мерсисайдцев был удалён полузащитник Алексис Мак Аллистер. Таким образом, игроки «Ливерпуля» получили красные карточки в двух матчах подряд впервые с 2015 года. Об этом сообщает статистический портал Opta Sport в «Твиттере».
В 2015 году «Ливерпуль» оставался в меньшинстве в двух матчах подряд, когда его соперником были «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».
До последних двух матчей «Ливерпуль» получил лишь две красные карточки за 139 предыдущих игр в АПЛ.
Отметим, что ван Дейк и Мак Аллистер были наказаны прямыми красными карточками.
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