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«ПСЖ» предложил за Коло Муани € 70 млн и бонусы. «Айнтрахт» хочет купить Экитике у парижан

«ПСЖ» предложил за Коло Муани € 70 млн и бонусы. «Айнтрахт» хочет купить Экитике у парижан
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Нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Рандаль Коло Муани близок к переезду в чемпионат Франции. «Пари Сен-Жермен» предложил за него € 70 млн. Ещё € 10 млн предусмотрены в виде бонусов, информирует журналист Sky Флориан Плеттенберг.

Согласно сведениям источника, на замену Коло Муани «Айнтрахт» хочет получить форварда «ПСЖ» Уго Экитике. Чтоб заполучить желанную трансферную цель, парижане готовы отпустить своего действующего нападающего по сниженному прайсу.

Ранее в СМИ сообщалось, что немецкий клуб отклонил первое предложение «ПСЖ» по трансферу Коло Муани в размере € 60 млн плюс € 10 млн в качестве бонусов.

24-летний Коло Муани в нынешнем сезоне успел сыграть за «Айнтрахт» уже в трёх матчах, отметившись в них двумя забитыми мячами.

Контракт форварда с немецким клубом рассчитан до июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Коло Муани в € 80 млн.

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