Глушенков — об игре с «Сочи»: тяжёлый матч, но нам кровь из носу нужна была победа

Нападающий «Локомотива» Максим Глушенков заявил, что команде удалось перебороть все негативные факторы и победить в матче 6-го тура РПЛ с «Сочи» (1:0).

«Игра тяжёлая, газон в таком состоянии плюс жара. Мы настраивались на победу, перебороли все факторы и победили. Показалось, что был дополнительный настрой? Конечно, это связано с тем, что мы плохо стартанули. Плюс последние две игры отыгрывались на последних секундах. Нам кровь из носу нужна была победа. Мой гол? У меня был ещё один момент, там свою роль сыграл газон, чуть не повезло. А во втором моменте залетело, уже повезло», — приводит слова Глушенкова «Матч ТВ».

«Локомотив» поднялся на восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав девять очков. «Сочи» с шестью очками занимает 12‑ю строчку. В следующем туре команда Михаила Галактионова сыграет дома с «Балтикой» 3 сентября, а «Сочи» в этот же день отправится в гости к «Оренбургу».