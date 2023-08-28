Форвард «Барселоны» Ямал стал самым молодым автором ассиста в матче Ла Лиги в XXI веке

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямал сделал результативную передачу в матче 3-го тура Ла Лиги с «Вильярреалом» (4:3), что позволило игроку установить уникальное достижение в истории чемпионата. Об этом сообщает статистический портал Opta Sport в «Твиттере».
Гави («Барселона») забивает головой после подачи Ямала
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
Ямал сделал голевой пас в возрасте 16 лет и 45 дней, став таким образом самым молодым игроком Ла Лиги в XXI веке, кому удавалось помочь партнёру по команде поразить ворота соперника. Интересно, что Ламин побил рекорд своего одноклубника по «Барселоне» Ансу Фати, который сделал результативную передачу в возрасте 16 лет и 318 дней.
Ямал отдал свою голевую передачу на полузащитника «Барселоны» Гави, который смог отличиться на 12-й минуте игры с «Вильярреалом».
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