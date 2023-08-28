Галактионов — о победе над «Сочи»: не назову этот матч лучшим для «Локомотива» в сезоне

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов, подводя итоги победного матча 6-го тура РПЛ с «Сочи» (1:0), не стал называть его лучшим для своей команды в сезоне.

«Безусловно, поле сложное для обеих команд, но мы были в равных условиях. Тот, кто быстрее приноровился, получил преимущество. Плюс важно было играть правильно: забирать подборы и так далее. Очень много вертикальной игры. У нас были моменты в первом тайме и втором, могли забивать больше.

Можно ли назвать этот матч лучшим в сезоне? Сегодня действительно в сравнении с другими матчами мы были более целостными. Но лучшим не назову. Уверен, что, как только стабилизируемся по качествам и составу, будет лучше. Хотел бы поблагодарить ребят. Эта игра и три очка придают нам движение вперёд. Сейчас важная игра в Кубке, к которой нужно восстановиться», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».