Сёрлот — самый результативный игрок в матчах с «Барселоной» в Ла Лиге с лета 2022 года

Полузащитник «Вильярреала» Александр Сёрлот отметился забитым мячом в матче 3-го тура Ла Лиги с «Барселоной» (3:4). Таким образом, норвежский футболист стал самым результативным игроком в играх с каталонцами со старта прошлого сезона чемпионата Испании. Об этом сообщает статистический портал Opta Sport в «Твиттере».
Сёрлот («Вильярреал») завершает классную комбинацию
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В матчах с «Барселоной» Сёрлот забил два гола и сделал одну результативную передачу. Больше очков по системе «гол+пас» в Ла Лиге в играх с каталонцами не набирал ни один футболист.
Отметим, что в прошлом сезоне 27-летний Сёрлот играл в Ла Лиге на правах аренды из «РБ Лейпциг» за «Реал Сосьедад». Этим летом норвежский полузащитник был выкуплен «Вильярреалом» за € 10 млн.
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