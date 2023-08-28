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Заварзин: Чавес — достаточно известная личность. Он «Динамо» будет в помощь

Заварзин: Чавес — достаточно известная личность. Он «Динамо» будет в помощь
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Бывший генеральный директор «Динамо» Юрий Заварзин прокомментировал переход полузащитника сборной Мексики Луиса Чавеса в московскую команду.

«Я считаю, что Чавес – достаточно известная личность. Выбирать особенно не из чего, а если поехали иностранцы из Мексики, то значит, достойны внимания. Он «Динамо» будет в помощь. Сколько игроку потребуется времени на адаптацию? Возьмите Захаряна, какая адаптация? Неделю как в Испании, а уже выходил в последнем матче. Если в тренировочном процессе игрок позволяет тренеру определить, что он вписывается в команду, то какая здесь адаптация? Он же не на Северный полюс едет играть.

Понятно, что мексиканцу надо адаптироваться под часовой пояс и всё остальное. Что касается физической и игровой дисциплины, то эту позицию уже тренер определяет. Сейчас им такие деньги платят, благодаря которым они должны быстро адаптироваться. Если доктора считают, что игрок вполне здоров и его организм позволяет, а также он вписывается в команду, то какая тут адаптация? Когда летаешь в Америку на третьи-седьмые сутки наступает адаптация. Потом он – молодой», — приводит слова Заварзина издание «Спорт день за днём».

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