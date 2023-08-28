Мавуба: меня удивляет, что Месси в каждом интервью наезжает на «ПСЖ»

Бывший французский полузащитник Рио Мавуба поделился мнением об экс-нападающем «ПСЖ» Лионеле Месси, который сейчас играет за американский «Интер Майами». Француз считает, что аргентинец не слишком лестно отзывается о парижском клубе.
«В каждом интервью Месси мы видим, как он наезжает на «ПСЖ». Меня это очень удивляет. Ему не стоит забывать, что он хоть и не хотел переходить в «ПСЖ», парижский клуб был единственной командой, которая дала ему шанс, когда «Барселона» больше не могла выплачивать его зарплату», — приводит слова Мавуба «твиттер» Telefoot.
36-летний Месси провёл в «ПСЖ» два сезона, став двукратным чемпионом Франции. Аргентинский нападающий не смог помочь парижской команде выиграть Лигу чемпионов и Кубок Франции.
Фанаты «Далласа» подрались с фанатами Месси
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