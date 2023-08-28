Израильский журналист рассказал, что новичок «Баварии» Перец — большой фанат Нойера

Израильский журналист Раз Амир, освещающий события вокруг «Маккаби» Тель-Авив, рассказал, что голкипер-новичок мюнхенской «Баварии» Даниэль Перец был большим поклонником вратаря рекордмайстера Мануэля Нойера ещё когда играл за клуб из Израиля.
«Мануэль Нойер всегда был ролевой моделью для Даниэля. Я уже говорил, что он не пропускал ни одного матча «Баварии» много лет подряд. Если у него самого была игра в это же время, он записывал встречу мюнхенцев и смотрел её позже, чтобы учиться у Нойера. Переход в «Баварию» — это исполнение его мечты», — приводит слова Амира Bild.
23-летний Перец имеет двойное гражданство — израильское и немецкое. Голкипер впервые в карьере будет выступать за пределами Израиля. Его контракт с «Баварией» рассчитан до июня 2028 года.
Игроки «Баварии» потроллили «Боруссию» в раздевалке
- 28 августа 2023
-
11:46
-
11:45
-
11:42
-
11:36
-
11:24
-
11:19
-
11:15
-
11:08
-
11:03
-
11:00
-
11:00
-
10:44
-
10:43
-
10:36
-
10:34
-
10:25
-
10:19
-
10:06
-
10:05
-
10:04
-
09:59
-
09:52
-
09:47
-
09:44
-
09:34
-
09:34
-
09:33
-
09:20
-
09:14
-
09:07
-
09:06
-
09:00
-
08:51
-
08:31
-
08:30