Израильский журналист рассказал, что новичок «Баварии» Перец — большой фанат Нойера

Израильский журналист Раз Амир, освещающий события вокруг «Маккаби» Тель-Авив, рассказал, что голкипер-новичок мюнхенской «Баварии» Даниэль Перец был большим поклонником вратаря рекордмайстера Мануэля Нойера ещё когда играл за клуб из Израиля.

«Мануэль Нойер всегда был ролевой моделью для Даниэля. Я уже говорил, что он не пропускал ни одного матча «Баварии» много лет подряд. Если у него самого была игра в это же время, он записывал встречу мюнхенцев и смотрел её позже, чтобы учиться у Нойера. Переход в «Баварию» — это исполнение его мечты», — приводит слова Амира Bild.

23-летний Перец имеет двойное гражданство — израильское и немецкое. Голкипер впервые в карьере будет выступать за пределами Израиля. Его контракт с «Баварией» рассчитан до июня 2028 года.

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