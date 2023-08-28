Винисиус может пропустить месяц из-за травмы задней поверхности бедра

Вингер мадридского «Реала» Винисиус может остаться вне игры на срок до месяца из-за полученной травмы бедра в матче с «Сельтой» (1:0). Об этом сообщает El Chiringuito TV со ссылкой на журналиста Эду Агирре.

По данным источника, травма задней поверхности бедра, которую бразилец получил в самом начале игры с «Сельтой», оказалась серьёзнее, чем предполагалось изначально. Теперь ожидается, что футболист пробудет вне игры как минимум один месяц.

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщал, что Винисиус, скорее всего, пропустит ближайший матч внутреннего первенства с «Хетафе». В прошлом сезоне бразильский вингер провёл 55 матчей за клуб из Мадрида, в которых отметился 23 голами и 21 результативной передачей.