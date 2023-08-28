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Гендиректор «Динамо» рассказал о бонусах, которые сможет получать Карраскаль в клубе

Гендиректор «Динамо» рассказал о бонусах, которые сможет получать Карраскаль в клубе
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Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался по поводу подписания бело-голубыми колумбийца Хорхе Карраскаля из ПФК ЦСКА. Функционер рассказал о бонусах, которые Карраскаль сможет получать в «Динамо».

«Смущала ли «Динамо» дисциплина Карраскаля? Контракт позволяет ему получать дополнительные бонусы за хорошие выступления, результативные действия, а также выходить на достойную зарплату, сопоставимую с лучшими футболистами лиги», — сказал Павел Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, в воскресенье, 27 августа, московское «Динамо» объявило в своём телеграм-канале о переходе полузащитников Луиса Чавеса и Хорхе Карраскаля. Контракты с игроками подписаны на четыре года с возможностью продления ещё на сезон.

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