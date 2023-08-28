Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Райо Вальекано — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Маляров признался, что ему «обидно до слёз» за поражение «Балтики» от «Крыльев Советов»

Маляров признался, что ему «обидно до слёз» за поражение «Балтики» от «Крыльев Советов»
Комментарии

Защитник «Балтики» Кирилл Маляров назвал обидным поражение калининградского клуба в матче 6‑го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (1:2).

«Тяжело что‑то говорить, когда вроде все игры хорошо проводишь, но результат, к сожалению, на табло — снова поражение. Обидно. Мне кажется, даже до слёз обидно», — заявил Маляров в эфире «Матч ТВ».

«Балтика» после шести проведённых матчей в рамках внутреннего первенства идёт на 15‑м месте с тремя очками в активе. Прошедшая в воскресенье встреча между калининградской командой и «Крыльями Советов» завершилась победой самарцев со счётом 2:1, гости пропустили решающий мяч в добавленное ко второму тайму время. Таким образом, «Балтика» потерпела третье поражение подряд.

Материалы по теме
Защитник «Балтики» Дудиев поделился эмоциями после поражения от «Крыльев Советов»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android