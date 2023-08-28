Маляров признался, что ему «обидно до слёз» за поражение «Балтики» от «Крыльев Советов»
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Защитник «Балтики» Кирилл Маляров назвал обидным поражение калининградского клуба в матче 6‑го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (1:2).
«Тяжело что‑то говорить, когда вроде все игры хорошо проводишь, но результат, к сожалению, на табло — снова поражение. Обидно. Мне кажется, даже до слёз обидно», — заявил Маляров в эфире «Матч ТВ».
«Балтика» после шести проведённых матчей в рамках внутреннего первенства идёт на 15‑м месте с тремя очками в активе. Прошедшая в воскресенье встреча между калининградской командой и «Крыльями Советов» завершилась победой самарцев со счётом 2:1, гости пропустили решающий мяч в добавленное ко второму тайму время. Таким образом, «Балтика» потерпела третье поражение подряд.
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