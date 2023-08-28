Фото: ЦСКА объявил о начале сотрудничества с «Фиксиками»

Московский ЦСКА в своём официальном телеграм-канале объявил о начале сотрудничества с анимационным проектом студии «Аэроплан» «Фиксики».
Фото: ПФК ЦСКА
Целью сотрудничества является популяризация футбола среди подрастающего поколения и вовлечения детей в систематические занятия спортом.
В рамках сотрудничества первым матчем с участием анимационных персонажей станет игра 7-го тура РПЛ с санкт-петербургским «Зенитом», которая пройдёт в Москве 3 сентября. Зрителей будет ждать специальное театрализованное «Фикси-шоу», специальный квиз, а также мастер-классы, конкурсы и подарки от героев мультфильма.
После шести сыгранных матчей ЦСКА занимает шестое место в РПЛ с 10 набранными очками. «Зенит» расположился на второй строчке турнирной таблице с 13 очками.
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