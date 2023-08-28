Ловчев: «Спартак» попал в яму, Абаскаль делает непонятные вещи с составом, Промес нулевой

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о ситуации в московском клубе. По его мнению, красно-белые находятся в психологической и игровой «яме», а главный тренер команды Гильермо Абаскаль «поплыл».

«Спартак» попал в яму — психологическую, игровую. Непонятные вещи с составом делает Абаскаль, главный тренер команды просто «поплыл» — меняется состав, схема, говорятся странные вещи после матча. Я вижу, что не в порядке лидеры, Промес просто нулевой. Мы радовались за Бонгонда, но сейчас и он поник.

Тренеру надо определиться с составом, который даст результат, а не тасовать основу. На старте получалось очень хорошо, — голы, хороший, комбинационный футбол, который приводит к победам. За такое надо хвататься, закреплять. А тут пошла тасовка состава, ротация, — и в итоге пропало вообще всё.

Очевидно, что в «Спартаке» сейчас как такового не существует основного состава. Большие вопросы к иностранцам «Спартака» — Мартинсу, Промесу, Бонгонда. Они футболисты хорошие, но сейчас заскучали. Я не понимаю Абаскаля, который не ставит такого парня, который даёт результат, в состав в некоторых матчах. Надо поправлять такие вещи, как и давать оценку публичным высказываниям — как после прошлой игры со словами про жёлтую карточку Игнатову.

«Спартаку» надо стабилизировать состав, люди должны сыграться, хватит уже экспериментов», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.