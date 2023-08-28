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Канчельскис: Дзюба — самый скандальный игрок в РПЛ

Канчельскис: Дзюба — самый скандальный игрок в РПЛ
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался об Артёме Дзюбе и назвал его самым скандальным футболистом в чемпионате России. В то же время Канчельскис допустил, что с другим характером Дзюба мог бы и не добиться того, чего добился на сегодняшний день.

«Последнее время фамилия Дзюбы звучит вне контекста его футбольных достижений. Ну такой уж характер у человека — любит повышенное внимание. Артём, наверное, самый скандальный игрок в РПЛ. Но не будь такого характера, возможно, Дзюба бы и не добился больших результатов. Мне кажется, что Артём ещё наберёт форму и в очередной раз подтвердит свой уровень. Просто он уже возрастной футболист, ему надо чуть больше времени на раскачку», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

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