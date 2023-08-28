Руслан Нигматуллин: уход Карраскаля — потеря для ЦСКА. Уверен, Хорхе усилит «Динамо»

Бывший голкипер «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал переход полузащитника Хорхе Карраскаля в московское «Динамо».

«Повторилась история с Мединой, почти один в один. ЦСКА активно занимается бизнесом и зарабатывает деньги на продаже игроков. Похоже, что у армейцев есть финансовые сложности. И они пытаются решить свои проблемы, дорого продав своих игроков. Безусловно, это очередная потеря игрока обоймы ЦСКА. Но отличный трансфер для «Динамо»! Хорхе довольно сильный футболист. Уверен, он усилит их», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Официально о трансфере Карраскаля «Динамо» объявило в воскресенье, 27 августа. 25-летний Хорхе ранее выступал в ЦСКА.