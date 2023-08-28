Бывший гендир «Динамо» Заварзин — о Чавесе: сейчас к нам едут просто зарабатывать деньги

Бывший генеральный директор «Динамо» Юрий Заварзин считает, что в настоящее время футболисты приезжают в клубы Российской Премьер-Лиги только для того, чтобы зарабатывать.
«Не все к нам едут. Сейчас едут как в шахту, просто зарабатывать деньги. Он же не едет засветиться в Лиге чемпионов или показать себя на европейской арене, потому что наши команды там не играют. Он приехал только зарабатывать деньги. Если раньше сюда приезжали, чтобы их заметили европейские топ-клубы, то сегодня все всё прекрасно понимают.
Этому мексиканцу объяснили: «Тебя никто больше не увидит, кроме Екатеринбурга или Питера. В лучшем случае по телевидению нарезку сделают». Это всё работа агентов и спортивного директора, а потом тренер уже делает выбор. Если игрок подходит по игровым моментам, то берут. Раньше приезжали совсем по другому поводу», — приводит слова Заварзина издание «Спорт день за днём».
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