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Дзюба рассказал, как называет форварда «Локомотива» Изидора

Дзюба рассказал, как называет форварда «Локомотива» Изидора
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Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба рассказал, что называет форварда железнодорожников Вильсона Изидора гепардом за его физические качества. Также игрок объяснил празднование с французом победы над «Сочи» в 6-м туре РПЛ (1:0).

«Что за празднование с Изидором было после финального свистка? У него был день рождения, мы радовались победе. Прыгучий он, конечно. Вроде и невысокий, а прыгает высоко. Я его гепардом называю. Выпрыгнули так, вместе, и просто порадовались. Поздравил его с днём рождения», — приводит слова Дзюбы официальный сайт «Локомотива».

35-летний Дзюба в матче с «Сочи» отметился результативной передачей. Форвард-ветеран сумел сделать голевой пас на нападающего Максима Глушенкова.

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