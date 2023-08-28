Салтыков — о победе над «Балтикой»: стоит похвалить соперника, калининградцы доминировали

Полузащитник «Крыльев Советов» Никита Салтыков оценил игру самарцев в победном матче с «Балтикой» (2:1) в 6-м туре РПЛ.
«Стоит похвалить «Балтику». Не ожидал, что они так сыграют. Можно сказать, они доминировали, много перекатывали мяч, и хорошо, что они забили только один гол. Нам удалось в перерыве перестроить игру, выбегать в контратаки, и я считаю, моментов мы создали побольше. Первый гол начался с того, что я отобрал мяч на своей половине поля и прошёл до чужой лицевой?
Мы отрабатываем стандарты у чужих ворот и у своих тоже. Я должен был там находиться по эпизоду. Удалось поймать соперника на ошибке и убежать. И когда все думали, что мяч уйдёт на угловой, мне удалось доиграть эпизод до конца и прострелить, а там Сергей Бабкин хорошо пробил головой. Был уверен, что убегу от соперника? Я верил в себя, должен был убежать, всё-таки, считаю, я не медленный игрок», — приводит слова Салтыкова Metaratings.
- 28 августа 2023
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