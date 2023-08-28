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Объявлены судейские назначения на матчи 3-го тура Пути РПЛ в Кубке России

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 3-го тура группового этапа Пути РПЛ в Фонбет Кубке России. Так, центральную игру тура «Спартак» — «Динамо» обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым.

29 августа (вторник)

«Рубин» – «Урал»: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Роман Усачев; инспектор – Олег Соколов.

«Факел» – «Оренбург»: судья – Роман Галимов, ассистенты судьи – Владимир Миневич, Илья Елеференко; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Екатерина Курочкина; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Пари НН» – «Краснодар»: судья – Артур Фёдоров, ассистенты судьи – Хамид Талаев, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Александр Гончар.

«Спартак» – «Динамо»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Алексей Амелин; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Дмитрий Сафьян; инспектор – Юрий Баскаков.

30 августа (среда)

«Сочи» – ЦСКА: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Максим Ковалев, Алексей Ширяев; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Сергей Карасёв; AVAR – Николай Богач; инспектор – Алексей Тюмин.

«Ахмат» – «Крылья Советов»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Андрей Фисенко; VAR – Артём Любимов; AVAR – Денис Березнов; инспектор – Александр Гвардис.

«Балтика» – «Зенит»: судья – Сергей Цыганок, ассистенты судьи – Варанцо Петросян, Сергей Каруненко; резервный судья – Вера Опейкина; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Арам Петросян; инспектор – Андрей Бутенко.

«Ростов» – «Локомотив»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Эдуард Малый.