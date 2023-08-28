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ЦСКА хотел арендовать центрального защитника «Бенфики» Жоао Виктора, но получил отказ

ЦСКА хотел арендовать центрального защитника «Бенфики» Жоао Виктора, но получил отказ
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ЦСКА вёл переговоры о подписании защитника «Бенфики» Жоао Виктора. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Виктор — один из кандидатов на усиление позиции центрального защитника для ЦСКА. Клуб хотел арендовать игрока с правом выкупа, но «Бенфику» не устроило это предложение. Также интерес к игроку проявляет «Локомотив», — добавил источник «Чемпионата».

25-летний Жоао Виктор — универсальный игрок линии обороны. Бразилец может сыграть центрального и правого крайнего защитника. Интернет-портал Transfermarkt оценивает примерную стоимость Виктора в € 7 млн.

Прошлый сезон бразилец провёл во французском «Нанте» на правах аренды. Он отыграл 13 матчей в рамках внутреннего первенства и записал на свой счёт одну результативную передачу.

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