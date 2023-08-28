«Классические спартаковские качели». Геркус — о старте сезона «Спартака»
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Бывший президент «Торпедо» и «Локомотива» Илья Геркус высказался о последних матчах московского «Спартака», заявив, что болельщики и все причастные к клубу переживают классические спартаковские качели.
«Из круга претендентов выпал «Спартак». Одно очко в трёх играх, счёт 3:6. К хроническим проблемам в обороне прибавились проблемы в атаке: по создаваемым моментам «Спартак» опустился во вторую половину таблицы. Тренер нервничает, болельщики нервничают. Классические спартаковские качели», — написал Геркус в своём телеграм-канале.
«Спартак» после шести сыгранных матчей в чемпионате России в нынешнем сезоне занимает седьмое место в турнирной таблице с 10 набранными очками. Следующую игру в РПЛ красно-белые проведут 2 сентября с «Краснодаром».
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