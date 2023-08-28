ЦСКА заплатит за Келвена € 4,5 млн. В среду игрок прилетит в Россию

Московский ПФК ЦСКА заплатит € 4,5 млн за трансфер защитника «Атлетико Паранаэнсе» Келвена. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. В среду, 30 августа, игрок прилетит в столицу России для завершения трансфера.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что ЦСКА полностью согласовал трансфер 22-летнего бразильца, который в ближайшее время отправится в Москву для подписания контракта с армейцами. Отмечается, что Келвен подпишет с армейским клубом контракт до 2027 года.

22-летний Келвен выступает за «Атлетико Паранаэнсе» с 2019 года, с которым в сезоне-2020/2021 бразилец выиграл Копа Судамерикана. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 7 млн.