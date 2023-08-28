Мать президента RFEF заперлась в церкви и объявила голодовку из-за отстранения сына ФИФА

Анхелес Бехар, мать временно отстранённого от должности президента Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луиса Рубиалеса, заперлась в испанской церкви и объявила голодовку. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, женщина находится в церкви в Мотриле. Она заявила, что будет продолжать голодовку, пока продолжится «бесчеловечная и кровавая охота, которая идёт на её сына».

Бехар заперлась в церкви со своей сестрой. Она потребовала, чтобы Дженнифер Эрмосо, футболистка, с которой поцеловался Рубиалес на церемонии награждения сборной Испании на женском чемпионата мира 2023 года, сказала правду и придерживалась той версии событий, о которой говорила в начале скандала.

Мать Рубиалеса считает, что поцелуй между её сыном и Эрмосо произошёл по взаимному согласию, о чём свидетельствуют фотографии, что говорит об отсутствии сексуального насилия. Бехар призвала к пониманию всех, так как это может случиться с кем угодно.

Напомним, Рубиалес был отстранён от своей должности по решению дисциплинарного комитета ФИФА.