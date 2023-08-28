Дзюба высказался о связи своего возвращения в состав «Локомотива» и победой команды

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба высказался о возможной связи своего возвращения в состав железнодорожников после травмы и победой москвичей в матче с «Сочи» в 6-м туре РПЛ (1:0). Форвард заявил, что это не ему судить.

«Связаны ли между собой факты, что я вернулся в состав, а «Локомотив» победил? Слушайте, не знаю. Не совсем. С одной стороны, наверное, да, потому что команде всё равно нужен форвард — человек, который будет цепляться за мячи, тем более по такому полю. С другой стороны, может, какое-то стечение обстоятельств. Не знаю, не мне судить. В любом случае моя задача как футболиста — помочь команде. Для меня нет ничего важнее, чем победа. Вот если с этим все наши игроки и будут, не за себя, а за команду, а я уверен, что большинство именно так, тогда у нас большое будущее», — приводит слова Дзюбы официальный сайт «Локомотива».

Дзюба в матче с «Сочи» сделал голевую передачу на единственный гол нападающего Максима Глушенкова.